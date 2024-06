PRÉPARATION

Mascarpone sans produits laitiers

Dans un mélangeur, mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture parfaitement lisse. Verser le mélange dans un contenant et réfrigérer 20 minutes.

Sirop au thé chaï et au rhum

Dans une petite poêle, porter à ébullition l’eau, le sirop d’érable, le rhum et la vanille. Éteindre le feu et déposer les sachets de thé dans le sirop. Laisser infuser 15 minutes et retirer les sachets du sirop.

Tiramisu

Verser le sirop dans une grande assiette creuse. Tremper la moitié des doigts de dame dans le sirop et les déposer dans le fond d’un moule d’environ 11 x 8 po (28 x 20 cm). Casser les biscuits, au besoin.

Étendre la moitié du mascarpone sans produits laitiers sur les doigts de dame. Étendre ensuite la confiture de fraises et recouvrir de 1 1/2 tasse (375 ml) de fraises. Tremper le reste des doigts de dame dans le sirop et les déposer sur les fraises. Étendre le reste du mascarpone et réfrigérer au moins 3 heures ou toute la nuit. Servir avec le reste des fraises tranchées et, si désiré, des fraises lyophilisées.

@ellequebec La saison des fraises est là ! Découvrez ce délicieux Tiramisu aux fraises, un dessert frais et parfumé à base de mascarpone végétal et de sirop de thé chai et rhum. Parfait pour épater vos convives ou profiter simplement des délices locaux.🍓🍓 @Margaux Verdier #ellefoodie #ellexmargaux #recette ♬ Through Me – Sloepoke

