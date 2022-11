Vous rêvez de trouver le meilleur restaurant de Montréal en un clic? C’est maintenant possible avec la nouvelle carte interactive de Tastet ! Plus de 900 adresses sont répertoriées à travers le Québec et plusieurs sont ajoutées chaque semaine. Afin de trouver exactement ce que vous cherchez, il suffit d’entrer divers critères de recherche selon vos envies: ouvert présentement, idéal pour une « date », pour un lunch d’affaires, pour une sortie en famille, qui accepte les groupes, proche de vous et plus encore.

Tastet est un média pour les foodies à la recherche de bonnes adresses et de produits exceptionnels. On peut y lire une multitude d’articles rédigés par des auteurs et autrices passionné(es), qui souhaitent encourager et faire connaître les entreprises d’ici.

Pour un temps limité, la carte est disponible au coût de 10$ pour un an et est accessible sur tastet.ca. Une application mobile est à venir pour vous faciliter encore plus la vie.