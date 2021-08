Dans cette tarte, elles font équipe avec une pâte à tarte à base de sucre glace vraiment étonnante que j’ai découverte grâce à Deb Perelman de Smitten Kitchen, qui l’a adaptée de la gourou de la pâtisserie Dorie Greenspan. Et je l’ai encore transformée à mon tour en y ajoutant des graines de pavot : j’adore les petits accents noirs et le croquant inattendu qu’ils ajoutent.

8 Portions

Ingrédients

Crème à la lime

5 gros jaunes d’œufs

⅔ tasse (135 g) de sucre granulé

1 ½ c. à soupe de zeste de lime râpé

½ tasse (125 ml) de jus de lime frais (environ 5 limes juteuses)

⅛ c. à thé de sel casher

1 bâtonnet de beurre non salé, coupé en 8 morceaux (4 oz/115 g)

Pâte à tarte

1 ½ tasse (190 g) de farine tout usage, et plus pour abaisser la pâte

½ tasse (65 g) de sucre glace

¼ c. à thé de sel casher

1 ½ c. à soupe de graines de pavot, et plus pour garnir, si désiré

1 bâtonnet de beurre non salé, coupé en cubes et congelé (4 oz/115 g), plus 1 c. à soupe de beurre ramolli pour beurrer le moule à tarte

1 gros œuf, légèrement battu

6 oz (170 g) de framboises fraîches, pour garnir

6 oz (170 g) de groseilles blanches (ou plus de framboises), pour garnir