Ingrédients

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de coco • 5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu

5 ml (1 c. à thé) de paprika fumé

5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment fort

1 boîte de 398 ml de pois chiches, égouttés et rincés

225 g (8 oz) de fromage halloumi, coupé en cubes de 2 cm (3/4 po)

10 ml (2 c. à thé) de sirop d’érable

Taboulé

500 ml (2 tasses) d’eau

200 g (1 tasse) de quinoa noir, bien rincé

3 tomates, hachées finement

1/2 concombre, coupé en dés

1 petit oignon rouge, haché finement le jus et le zeste râpé de 1 citron

90 ml (6 c. à soupe) d’huile d’olive extravierge

3 poignées de feuilles de laitue

4 poignées de persil (tiges et feuilles séparées), hachées

1 poignée de feuilles de menthe, hachée grossièrement • sel de mer et poivre noir

Garnitures

1 petite poignée de pistaches ou d’autres noix

1 petite poignée d’arilles de grenade ou de fruits séchés