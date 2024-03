Comment choisir un bon caviar

Le caviar est classé selon l’espèce d’esturgeon, sa provenance et la taille des œufs. Plus les œufs sont gros et fermes, plus ils sont rares et chers. Les espèces à saveur douce, qui ne sont pas nécessairement les plus ruineuses, ont la cote auprès des néophytes et de nombreux connaisseurs.

Le caviar est vendu dans des boîtes scellées qui dissimulent le produit au regard, d’où l’importance de faire affaire avec un bon poissonnier. L’apparence en dit long sur la qualité du produit. Un bon caviar se distingue par ses œufs entiers qui brillent, qui n’ont pas un aspect huileux ou une texture pâteuse. En bouche, on doit pouvoir faire rouler les œufs sur la langue et les faire éclater d’une simple pression contre le palais. Parmi les caviars généralement offerts dans les poissonneries canadiennes, le Beluga possède de gros œufs d’un gris perle distinctif, au goût très beurré et à la saveur de noisette. L’Ossetra tire sur les tons de brun et se distingue par sa saveur ample, iodée et noisetée. Le Sevruga, troisième caviar en importance par sa réputation internationale, produit de petits œufs gris au goût plus corsé et franchement iodé. Frais, intense et humide en bouche, le DaVinci est un caviar italien iodé qui provient de la mer Adriatique, et ses œufs sont bruns et gris. Le Siberian, originaire de Pologne, est prisé pour son goût soyeux, délicat et faiblement salé. Enfin, on doit le Tradition aux gros esturgeons blancs qui sillonnent la côte ouest de l’Amérique du Nord, de l’Alaska à la Colombie-Britannique et jusqu’à la Californie du Sud. Ses œufs imposants révèlent un profil salin, crémeux et beurré.

Dans certains établissements, comme à la Poissonnerie La Mer, à Montréal, il est possible de dénicher des caviars d’autres origines, comme celui de Belgique et d’Uruguay, quand on veut organiser une dégustation qui sort des sentiers battus. Inclure des œufs de poisson qui ne sont pas du caviar proprement dit aide à élargir les horizons et à réduire le budget. On peut commencer la soirée en servant des œufs de saumon, de truite, de lompe ou de corégone des Grands Lacs, avant d’entamer la précieuse boîte de caviar. Le Mujjol, qui combine des œufs de mulet et de hareng, est un «caviar» noir populaire provenant d’Espagne. Rien n’empêche aussi d’inclure du tobiko ou du masago, ces œufs de poisson volant et de capelan aux couleurs néon qu’on a l’habitude de savourer dans les sushis.

Si on reçoit des amis végétariens ou végétaliens, il existe aussi des similicaviars à base d’algues, comme l’algaviar de l’entreprise montréalaise Quintessence Caviar.