Portions 6 à 8

Préparation 20m

Cuisson 30m

On la réduit en purée lisse au mélangeur ou au Vitamix, et, puisqu’on garde la peau de la pomme et qu’on y ajoute du poivron, elle se teinte d’un joli rose orangé. Elle répand la bonne humeur à tous les coups.

Ingrédients

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

30 ml (2 c. à soupe) de beurre salé

5 oignons, hachés grossièrement

4 gousses d’ail, hachées grossièrement

100 ml (1/3 tasse + 4 c. à thé) de vin blanc sec

4 à 5 carottes, coupées en tronçons

3 petites pommes (Cortland ou McIntosh), non pelées et coupées en cubes

2 grosses pommes de terre Russet, pelées et coupées en cubes

1 gros poivron rouge, coupé en grosses lanières

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de sel

1,5 L (6 tasses) d’eau froide

500 ml (2 tasses) de jus de pomme brut

500 ml (2 tasses) de Sauce aux fromages (recette p. 274)

30 ml (2 c. à soupe) de piment chipotle en sauce adobo

Garnitures suggérées

Graines de citrouilles, rôties

Petits dés de cheddar fumé

Julienne de pommes

Ciboulette, hachée finement

Huile épicée aux graines de citrouille (recette p. 105)

Fleur de sel et poivre du moulin

Préparation

Dans une grande casserole à feu moyen, chauffer l’huile et le beurre. Ajouter les oignons et l’ail, puis bien les faire suer et blondir. Déglacer avec le vin blanc, en raclant le fond de la casserole à l’aide d’une cuillère de bois. Ajouter les carottes, les pommes, les pommes de terre, le poivron rouge et le sel.

Dans la casserole, verser l’eau et porter à ébullition. Réduire à feu moyen-doux et laisser mijoter à découvert environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres. Ajouter le jus de pomme, la sauce aux fromages et le piment chipotle. Au pied-mélangeur ou au mélangeur, broyer la soupe jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Rectifier l’assaisonnement. Répartir la soupe dans des bols et garnir, au choix.

