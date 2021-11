DES CÉPAGES DE CARACTÈRE

Qu’on cherche un cadeau d’hôte ou d’hôtesse, une bouteille à ouvrir en amoureux au coin du feu ou un présent qui épatera nos beaux-parents, les vins Sicilia DOC permettent d’offrir (ou de s’offrir) des crus de qualité. Si on a une prédilection pour le blanc, et plus particulièrement pour le pinot grigio ou le sauvignon blanc, on penche pour le cépage sicilien grillo. Reconnu pour ses arômes frais et fruités, équilibrés par une belle acidité, il se marie bien avec des plats légers à base d’herbes aromatiques. Si on préfère le cabernet sauvignon, on opte plutôt pour le nero d’avola, le cépage rouge le plus populaire de Sicile. Il donne un vin corsé aux notes de fraise et de cerise qui complétera à la perfection nos repas de Noël, de même que nos envies de pizzas et de burgers. Grâce à leur qualité irréprochable, à leurs arômes équilibrés et à leur prix raisonnable (entre 15 $ et 30 $), les vins Sicilia DOC accompagnent nos recettes dans toutes les occasions, petites ou grandes. Pour découvrir le plaisir de ces bouteilles, on repère la mention Sicilia DOC sur l’étiquette – à la SAQ ou chez un caviste –, ainsi que sur le menu des restaurants. Il ne reste plus qu’à choisir notre cépage de prédilection et à trinquer aux fêtes de fin d’année!