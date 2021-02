Les statistiques — et les mots-clics sur Instagram — ne mentent pas. Des données de l’Organisation mondiale de la Santé nous apprennent que la consommation d’alcool a diminué de près de 5 % dans le monde depuis l’an 2000 et que les ventes de bières chutent depuis 2015.

Nouvelle tendance à l’horizon ? Tout semble l’indiquer. Et c’est chez les millénariaux et la génération Z que ça se fait le plus sentir ! Selon un article du Washington Post, les gens de ces générations seraient de plus en plus attirés par une vie sobre, ou presque, et sont à la recherche d’activités qui ne sont pas centrées sur la consommation d’alcool comme source de plaisir. Et chez ceux qui décident de ne pas être tout à fait sobres, on entend même parler de mindful drinking (soit « boire en toute conscience »). Cette façon de repenser la consommation d’alcool s’arrime au courant de bien-être, de santé, voire de spiritualité qui a pris de l’ampleur ces dernières années.

Dans les sociétés occidentales, ce sont les femmes qui, en majeure partie, investissent ce qui touche au bien-être et à la santé globale. Ce sont elles qui participent le plus aux défis proposés par différents organismes, comme les 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe, qui ont attiré 7377 personnes lors de leur dernier déroulement, en janvier 2020, ou encore le défi hebdomadaire #sobersunday sur Instagram.

Oui, de plus en plus de personnes s’intéressent à la sobriété pour des raisons de santé globale ou parce qu’elles entreprennent une démarche liée au bienêtre. On les qualifie en anglais de sober curious. « C’est bien de s’intéresser à la sobriété par curiosité, mais il ne faut pas oublier les gens qui ont un trouble de santé mentale, de dépendance et pour qui ce n’est pas un choix d’arrêter de consommer, c’est une question de survie », dit Eliane Gagnon. Cette actrice et autrice très impliquée dans la cause de la sobriété a fondé Soberlab, un « mouvement humain qui a pour mission de rendre la sobriété cool et accessible à tous », en permettant à ceux qui choisissent de vivre sobrement ou à ceux qui se rétablissent de troubles de dépendance, de se sentir respectés dans leur mode de vie. « Ne pas boire est un choix tout à fait légitime, quelle que soit la raison qui nous pousse à le faire. Moi, ça me rend lucide, en sécurité, en paix. Je suis toute là, présente pour les autres, à l’écoute pour de vrai. »

Même raisonnement du côté de Jessica Turmel, psychoéducatrice qui œuvre en prévention des toxicomanies sur le terrain depuis 14 ans. « Quand on dit qu’on ne boit pas, il faut s’attendre, encore aujourd’hui, à devoir se justifier. Alors qu’il vaudrait mieux ne pas trop insister, et simplement respecter la décision de l’autre. Pas de blagues, pas de “t’es donc ben plate, t’es donc ben rendu vieux”. On a tous un rôle à jouer dans la déstigmatisation de la non-consommation. »