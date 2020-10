Préparation

Dans un grand bol, mélanger le yogourt, le fromage de chèvre, l’ail et une pincée de sel jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Ajouter la moitié du zeste de lime, de la cardamome et du piment, et mélanger.

Dans un autre bol, mélanger les tomates, l’échalote, le jus de lime, 30 ml (2 c. à soupe) de l’huile et 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel avec le reste du zeste de lime, de la cardamome et du piment. Ajouter le mélange de yogourt et la menthe. Mélanger légèrement le tout sans enrober complètement les tomates et la menthe afin de conserver leur belle couleur rouge et verte. Transférer la salade dans un grand plat de service. Arroser du reste de l’huile. Servir.