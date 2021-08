C’est ici que cette salade entre en jeu. Non seulement c’est ma solution sans cuisson pour les soirées chaudes et humides, mais il se trouve que c’est aussi l’une de mes façons préférées de mettre en valeur les courgettes. Ici, le légume vedette est servi cru, émincé finement et accompagné de roquette poivrée et de feta salée. Et cette saveur inattendue ? C’est grâce à la vinaigrette, qui utilise toutes les parties du citron sauf les pépins. La combinaison de la peau et de la pulpe produit une douce et agréable amertume, et rend cette salade moins banale qu’il n’y paraît.

4 Portions

Ingrédients

Vinaigrette

1⁄2 citron, épépiné, coupé en rondelles de 1⁄8 po (3 mm) d’épaisseur et haché finement

2 c. à soupe de jus de citron frais

1 c. à thé de miel

1 gousse d’ail, hachée finement

1⁄2 échalote française (ou 2 oignons verts), hachée finement

1⁄4 tasse (60 ml) d’huile d’olive extravierge

Sel et poivre du moulin

Salade

1 courgette jaune moyenne

1 courgette verte moyenne

2 tasses (40 g) de bébé roquette légèrement tassée

1⁄2 tasse (25 g) de menthe fraîche légèrement tassée, les feuilles déchirées grossièrement

1⁄2 tasse (20 g) de basilic frais légèrement tassé, les feuilles déchirées grossièrement

4 oz (115 g) de fromage feta bulgare, tranché finement

1⁄4 tasse (35 g) de noisettes grillées, sans la peau

Sel de mer en flocons et poivre du moulin, pour servir