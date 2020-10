Temps de préparation 1 heure

Pour 4 à 6 personnes

Vous pouvez remplacer la courge butternut ou la betterave par d’autres légumes, comme des carottes, des patates douces, du céleri-rave, ou les mélanger. Vous pouvez également utiliser d’autres types de haricots, mais j’apprécie particulièrement le goût de noisette et la texture ferme des pois chiches. Ajoutez une poignée de bébés épinards ou de cresson à la salade si vous le souhaitez.

Ingrédients

1 courge butternut, pelée, épépinée et coupée en petits morceaux

2 betteraves crues, coupées en gros morceaux

2 oignons, pelés et coupés en gros morceaux

Huile d’olive, pour arroser

1 ½ c. à s. de mélange d’épices zaatar (ou ½ c. à t. de thym séché et 1 c. à t. de cumin moulu)

½ c. à t. de poivre de Cayenne

400 g de pois chiches, égouttés

Petite poignée de persil plat, de menthe ou de coriandre (ou un mélange des trois)

100 à 125 g de feta ou de labneh

Pour la sauce

2 c. à s. de yogourt grec épais

2 c. à s. de tahini

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 c. à s. de jus de citron

1 petite gousse d’ail, pelée et écrasée

1 c. à s. de miel liquide

Préparation

Préchauffez votre four à 200 °C (400 °F).

Mettez la courge butternut, les betteraves et les oignons dans un plat à rôtir. Ajoutez un bon trait d’huile d’olive, salez, saupoudrez de zaatar et de poivre de Cayenne. Mélangez et faites rôtir 45 minutes environ, en retournant les légumes de temps en temps, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et légèrement dorés.

Mélangez tous les ingrédients de la sauce avec 2 cuillères à soupe d’eau, salez et poivrez. Réservez.

Lorsque les légumes sont cuits, transférez-les dans un plat de service et servez-les immédiatement si vous souhaitez les manger chauds, ou laissez-les refroidir à température ambiante. Mélangez délicatement les pois chiches et les herbes avec les légumes. Arrosez d’un peu de sauce et émiettez par-dessus la feta ou le labneh. Servez le reste de sauce à part.

Variante

Pour un plat plus consistant, vous pouvez ajouter quelques filets de poisson épais, comme du saumon, dans le plat à rôtir. Faites-le cuire 20 minutes environ, ou jusqu’à ce qu’il soit à point. Sortez-le du four et réservez-le au chaud pendant que vous poursuivez la cuisson des légumes. Servez le poisson cuit soit en filets entiers, soit émietté dans la salade avant d’ajouter la sauce.

Le végétarien flexible 2 (pour les pescétariens!) (KO Éditions) offert dans toutes les librairies du Québec et en version numérique sur Ko-edition.ca.

