Préparation: 15 minutes

Cuisson: 15 minutes

Portions: 4

Ingrédients

Sauce

2/3 tasse d’eau tiède

1/3 tasse de sauce tamari

1/4 tasse de sirop d’érable

3 c. à soupe de fécule de maïs

2 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe d’huile de sésame grillé

1 c. à soupe de sauce piquante sriracha

1 c. à thé de poivre



Légumes et tofu

3 c. à soupe d’huile végétale

1 botte d’asperges, parées

1 barquette de champignons de Paris, coupés en tranches

1 bloc de 454 g de tofu extra ferme, coupé en fines lanières

2 c. à soupe de fécule de maïs

1 paquet de 225 g de nouilles style ramen (ou chow mein)



Garnitures (par portion)

1 pincée de graines de sésame

Oignons verts, hachés