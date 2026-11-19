PRÉPARATION

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin et y déposer la pâte feuilletée.

Badigeonner le pourtour de la pâte avec 15 ml (1 c. à soupe) du beurre fondu.

Cuire au four 10 minutes pour faire gonfler légèrement la pâte.

Pendant ce temps, dans une poêle, faire revenir la pancetta (ou le guanciale) jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Égoutter sur du papier absorbant. Réserver.

Dans la même poêle, à feu doux, faire suer les poireaux dans le reste du beurre (15 ml/1 c. à soupe) jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Saler et poivrer.

Retirer la plaque du four, puis répartir les tranches de fromage à raclette, puis les poireaux et la pancetta, sur la pâte feuilletée.

Poursuivre la cuisson de 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée et gonflée. Ajouter les noisettes environ 5 minutes avant la fin de la cuisson.