Son goût réconfortant nous enveloppe comme une petite doudou de laine autour d’un feu de camp. C’est impossible d’y résister ! Je propose d’accompagner cette tarte feuilletée d’un martini à la poire élégant ; son goût sec et tranchant est idéal pour contraster avec le côté gras et salé du plat. Le cocktail vous permettra aussi de nettoyer votre palais pour mieux apprécier chaque bouchée.
Pour 4 à 6 personnes
Ingrédients
- 1 abaisse de 225 g de pâte feuilletée au beurre du commerce, décongelée
- 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
- 100 g (3 ½ oz) de pancetta ou de guanciale, coupée en petits cubes
- 3 poireaux moyens (la partie blanche seulement), émincés
- 300 g (11 oz) de fromage à raclette (6 tranches)
- Sel et poivre
Garnitures
- 1 poignée de noisettes grillées, hachées grossièrement
- Feuilles de thym frais
- 1 filet de miel
PRÉPARATION
- Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
- Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin et y déposer la pâte feuilletée.
- Badigeonner le pourtour de la pâte avec 15 ml (1 c. à soupe) du beurre fondu.
- Cuire au four 10 minutes pour faire gonfler légèrement la pâte.
- Pendant ce temps, dans une poêle, faire revenir la pancetta (ou le guanciale) jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Égoutter sur du papier absorbant. Réserver.
- Dans la même poêle, à feu doux, faire suer les poireaux dans le reste du beurre (15 ml/1 c. à soupe) jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Saler et poivrer.
- Retirer la plaque du four, puis répartir les tranches de fromage à raclette, puis les poireaux et la pancetta, sur la pâte feuilletée.
- Poursuivre la cuisson de 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée et gonflée. Ajouter les noisettes environ 5 minutes avant la fin de la cuisson.
- À la sortie du four, parsemer de feuilles de thym frais et arroser d’un filet de miel.
En accord : Martini à la poireNesrine Brikci
Martini à la poire
Ce somptueux martini est idéal pour convaincre les palais un peu réfractaires aux cocktails à forte teneur en alcool. Celui-ci est doux et parfumé grâce à la liqueur de poire et cognac qui adoucit la première gorgée. N’allez pas croire pour autant qu’il manque de caractère, car ce martini reste bien boozy ; il est simplement plus accessible que le classique Dry Martini. Et si vous le trouvez encore trop corsé, n’hésitez pas à le servir sur un gros cube de glace.
Pour 1 verre
Ingrédients
- 2 oz (60 ml) de vodka
- 3/4 oz (20 ml) de liqueur de poire et cognac
- 1/2 oz (15 ml) de vermouth sec
- 1 pincée de sel ou 2 gouttes de solution saline (recette p. XX)
Garnitures
1 zeste de citron 1 fine tranche de poire
PRÉPARATION
- Verser tous les ingrédients dans un verre à mélanger.
- Remplir le verre de glaçons, puis mélanger à l’aide d’une cuillère.
- Filtrer le cocktail dans un verre rafraîchi.
- Exprimer le zeste de citron au-dessus du verre (le jeter ensuite), puis garnir le cocktail de la tranche de poire.
Apéro – À boire et à manger, KO Éditions
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