Recette de potage de chou-fleur avec dukka et pesto cresson-pistaches

INGRÉDIENTS

Pour le dukka (donne 3/4 tasse, 95 g)

3/4 tasse (95 g) de pistaches non salées

1/4 tasse (40 g) de graines de sésame

2 c. à soupe de graines de coriandre

2 c. à soupe de graines de cumin

1 c. à thé de grains de poivre noir entiers

1 c. à thé de sel casher



Pour le pesto cresson-pistaches (donne 2 tasses, 480 ml)

1/3 tasse (45 g) de pistaches non salées, grillées, plus d’autres pour garnir

1 1/2 tasse (60 g) de cresson tassé

3/4 tasse (45 g) de persil frais tassé

2/3 tasse (150 ml) d’huile d’olive extravierge

1/3 tasse (75 ml) de jus de citron (environ 2 citrons)

Zeste de 1 citron

Sel casher

Pour le potage

1 gros chou-fleur, le cœur enlevé et coupé en petits bouquets (environ 2 lb/910 g)

1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive extravierge, et plus pour arroser

Sel casher

2 poireaux, les parties blanches et vert pâle seulement, coupés en deux dans le sens de la longueur et bien rincés

3 brins de thym frais

2 gousses d’ail, hachées finement

8 oz (225 g) de pommes de terre Yukon Gold, pelées et coupées en quartiers (environ 3)

3 tasses (750 ml) de bouillon de poulet

2/3 tasse (150 ml) de crème épaisse

2 citrons, le zeste râpé et le jus

Poivre du moulin