Donne : 6 muffins 

INGRÉDIENTS 

Muffins aux dattes 

  • 80 g (½ tasse + 1 c. à soupe) de dattes Medjool, dénoyautées et hachées
  • 125 ml (½ tasse) d’eau chaude
  • ¾ c. à thé de bicarbonate de soude
  • 55 g (¼ tasse) de beurre non salé, ramolli
  • 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
  • 1 c. à thé d’extrait de vanille
  • 1 œuf
  • 85 g (⅔ tasse) de farine tout usage sans gluten
  • ¾ c. à thé de poudre à pâte
  • ½ c. à thé de cannelle moulue
  • ⅛ c. à thé de sel de mer fin

Sauce au caramel 

  • 55 g (¼ tasse) de beurre non salé
  • 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
  • 60 ml (¼ tasse) de crème 35 % m.g. (ou de crème de coco)
  • ½ c. à thé d’extrait de vanille
  • ¼ c. à thé de sel de mer fin

muffins aux dattes et sauce au caramel

muffins aux dattes et sauce au caramelHugo Beaupré

PRÉPARATION 

  1. Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Chemiser un moule à muffins de 6 caissettes en papier. 
  2. Dans un petit bol résistant à la chaleur, déposer les dattes. Verser l’eau chaude et ajouter le bicarbonate. Mélanger et laisser reposer de 10 à 15 minutes. 
  3. Pendant ce temps, dans un grand bol, fouetter le beurre et le sirop d’érable jusqu’à ce que le mélange devienne pâle et léger. Incorporer la vanille et l’œuf. 
  4. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients humides en remuant juste assez pour qu’il ne reste plus de traces de farine. 
  5. À l’aide d’une fourchette, écraser les dattes jusqu’à ce qu’elles soient presque lisses. Ajouter à la pâte et mélanger doucement pour les incorporer. Répartir la pâte uniformément dans les moules à muffins en remplissant bien chaque cavité. 
  6. Cuire au four de 18 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte avec quelques miettes humides. 
  7. Pendant la cuisson des muffins, préparer la sauce au caramel. Dans une petite casserole, à feu moyen, faire fondre le beurre avec le sirop d’érable. Chauffer jusqu’à l’obtention d’un léger frémissement et laisser mijoter 2 ou 3 minutes. 
  8. Incorporer la crème, la vanille et le sel. Laisser mijoter à nouveau 2 ou 3 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement et soit brillante. 
  9. À la sortie du four, laisser tiédir les muffins 2 ou 3 minutes. À l’aide d’un cure-dent ou d’une fourchette, percer plusieurs petits trous sur le dessus de chaque muffin. Napper généreusement de la sauce au caramel encore chaude et laisser les muffins s’imbiber. 
  10. Servir les muffins tièdes, avec un peu plus de sauce au caramel et, si désiré, du yogourt ou de la crème glacée à la vanille. 

 

*Les muffins se conservent 3 ou 4 jours au réfrigérateur dans un contenant hermétique. 

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