Donne : 6 muffins
INGRÉDIENTS
Muffins aux dattes
- 80 g (½ tasse + 1 c. à soupe) de dattes Medjool, dénoyautées et hachées
- 125 ml (½ tasse) d’eau chaude
- ¾ c. à thé de bicarbonate de soude
- 55 g (¼ tasse) de beurre non salé, ramolli
- 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
- 1 c. à thé d’extrait de vanille
- 1 œuf
- 85 g (⅔ tasse) de farine tout usage sans gluten
- ¾ c. à thé de poudre à pâte
- ½ c. à thé de cannelle moulue
- ⅛ c. à thé de sel de mer fin
Sauce au caramel
- 55 g (¼ tasse) de beurre non salé
- 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
- 60 ml (¼ tasse) de crème 35 % m.g. (ou de crème de coco)
- ½ c. à thé d’extrait de vanille
- ¼ c. à thé de sel de mer fin
muffins aux dattes et sauce au caramelHugo Beaupré
PRÉPARATION
- Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Chemiser un moule à muffins de 6 caissettes en papier.
- Dans un petit bol résistant à la chaleur, déposer les dattes. Verser l’eau chaude et ajouter le bicarbonate. Mélanger et laisser reposer de 10 à 15 minutes.
- Pendant ce temps, dans un grand bol, fouetter le beurre et le sirop d’érable jusqu’à ce que le mélange devienne pâle et léger. Incorporer la vanille et l’œuf.
- Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients humides en remuant juste assez pour qu’il ne reste plus de traces de farine.
- À l’aide d’une fourchette, écraser les dattes jusqu’à ce qu’elles soient presque lisses. Ajouter à la pâte et mélanger doucement pour les incorporer. Répartir la pâte uniformément dans les moules à muffins en remplissant bien chaque cavité.
- Cuire au four de 18 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte avec quelques miettes humides.
- Pendant la cuisson des muffins, préparer la sauce au caramel. Dans une petite casserole, à feu moyen, faire fondre le beurre avec le sirop d’érable. Chauffer jusqu’à l’obtention d’un léger frémissement et laisser mijoter 2 ou 3 minutes.
- Incorporer la crème, la vanille et le sel. Laisser mijoter à nouveau 2 ou 3 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement et soit brillante.
- À la sortie du four, laisser tiédir les muffins 2 ou 3 minutes. À l’aide d’un cure-dent ou d’une fourchette, percer plusieurs petits trous sur le dessus de chaque muffin. Napper généreusement de la sauce au caramel encore chaude et laisser les muffins s’imbiber.
- Servir les muffins tièdes, avec un peu plus de sauce au caramel et, si désiré, du yogourt ou de la crème glacée à la vanille.
*Les muffins se conservent 3 ou 4 jours au réfrigérateur dans un contenant hermétique.
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