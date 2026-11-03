Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Chemiser un moule à muffins de 6 caissettes en papier.

Dans un petit bol résistant à la chaleur, déposer les dattes. Verser l’eau chaude et ajouter le bicarbonate. Mélanger et laisser reposer de 10 à 15 minutes.

Pendant ce temps, dans un grand bol, fouetter le beurre et le sirop d’érable jusqu’à ce que le mélange devienne pâle et léger. Incorporer la vanille et l’œuf.

Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients humides en remuant juste assez pour qu’il ne reste plus de traces de farine.

À l’aide d’une fourchette, écraser les dattes jusqu’à ce qu’elles soient presque lisses. Ajouter à la pâte et mélanger doucement pour les incorporer. Répartir la pâte uniformément dans les moules à muffins en remplissant bien chaque cavité.

Cuire au four de 18 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte avec quelques miettes humides.

Pendant la cuisson des muffins, préparer la sauce au caramel. Dans une petite casserole, à feu moyen, faire fondre le beurre avec le sirop d’érable. Chauffer jusqu’à l’obtention d’un léger frémissement et laisser mijoter 2 ou 3 minutes.

Incorporer la crème, la vanille et le sel. Laisser mijoter à nouveau 2 ou 3 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement et soit brillante.

À la sortie du four, laisser tiédir les muffins 2 ou 3 minutes. À l’aide d’un cure-dent ou d’une fourchette, percer plusieurs petits trous sur le dessus de chaque muffin. Napper généreusement de la sauce au caramel encore chaude et laisser les muffins s’imbiber.