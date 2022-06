Elle sera plus ou moins piquante selon le type de pâte de piments choisie : dans la cuisine des Filles Fattoush, on préfère l’apprêter en version douce et sucrée, car c’est ainsi que la préfèrent nos clients — c’est de loin notre produit vedette !

Ingrédients

Donne 1 litre (4 tasses)

190 g (1 1⁄2 tasse) de chapelure

300 ml (1 1⁄4 tasse) d’huile d’olive

3 poivrons rouges, coupés en gros cubes

2 c. à soupe de mélasse de grenade

2 c. à soupe de pâte de piments doux

100 ml (2/3 tasse + 1 c. à soupe) de jus de citron

1 c. à soupe de cumin moulu

1 c. à thé de sel

100 g (1 tasse) de noix de Grenoble, hachées (réserver une noix entière)

Grains de grenade

Huile d’olive

Préparation

1. Dans un bol, mélanger la chapelure et l’huile d’olive. Laisser reposer 20 minutes.

2. Entre-temps, au robot culinaire, broyer les poivrons rouges en purée lisse.

3. Transvider la purée de poivrons rouges dans le bol avec la chapelure. Ajouter la mélasse de grenade, la pâte de piments doux, le jus de citron, le cumin et le sel. Bien mélanger avec les mains. Ajouter les noix de Grenoble et bien mélanger à nouveau.

4. Étaler dans un plat de service et décorer de grains de grenade, de la noix de Grenoble entière réservée et d’un filet d’huile d’olive.

Notes

Vous pouvez ajouter de 1 à 2 c. à soupe d’eau ou d’huile d’olive à cette mouhammarra pour lui donner une texture de tartinade plus souple. Vous pouvez aussi la rendre plus crémeuse en mélangeant tous les ingrédients au robot culinaire.

Les Filles Fattoush : la cuisine syrienne, une cuisine de cœur

(KO ÉDITIONS, 29,95$)

