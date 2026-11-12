Donne : 1 verre 

INGRÉDIENTS 

  • 2 c. à thé de matcha en poudre de qualité cérémoniale
  • 60 ml (¼ tasse) d’eau chaude (non bouillante)
  • 1 banane
  • 80 ml (⅓ tasse) de lait ou de boisson végétale non sucrée, au choix
  • 1 datte Medjool, dénoyautée
  • 1 pincée de cannelle moulue
  • 1 pincée de sel de mer
  • Quelques glaçons
  • Lait ou boisson végétale, moussé (facultatif)

matcha latté glacé à la banane

matcha latté glacé à la bananeHugo Beaupré

PRÉPARATION 

  1. Dans un petit bol, fouetter le matcha avec l’eau chaude jusqu’à l’obtention d’un liquide lisse et mousseux. 
  2. Dans un mélangeur, déposer la banane, le lait, la datte, la cannelle et le sel. Mixer jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse. 
  3. Remplir un grand verre de glaçons. Verser la boisson à la banane, puis le matcha. Ajouter du lait moussé, si désiré, et servir immédiatement.

Mes recettes gourmandes et nutritives, KO Éditions
ACHETER