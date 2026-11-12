Donne : 1 verre
INGRÉDIENTS
- 2 c. à thé de matcha en poudre de qualité cérémoniale
- 60 ml (¼ tasse) d’eau chaude (non bouillante)
- 1 banane
- 80 ml (⅓ tasse) de lait ou de boisson végétale non sucrée, au choix
- 1 datte Medjool, dénoyautée
- 1 pincée de cannelle moulue
- 1 pincée de sel de mer
- Quelques glaçons
- Lait ou boisson végétale, moussé (facultatif)
matcha latté glacé à la bananeHugo Beaupré
PRÉPARATION
- Dans un petit bol, fouetter le matcha avec l’eau chaude jusqu’à l’obtention d’un liquide lisse et mousseux.
- Dans un mélangeur, déposer la banane, le lait, la datte, la cannelle et le sel. Mixer jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse.
- Remplir un grand verre de glaçons. Verser la boisson à la banane, puis le matcha. Ajouter du lait moussé, si désiré, et servir immédiatement.