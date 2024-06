Le haricot vert est l’un des légumes vedettes en été, et la cuisine turque lui réserve une belle place. Il n’est peut-être pas aussi polyvalent que, disons, l’aubergine, mais il est tellement facile à cuisiner et si bon dans son plus simple appareil qu’on le trouve sur toutes les tables tant qu’il est disponible.

Voici ma recette de haricots verts et tomates concassées à l’ail et à l’oignon

Ingrédients

Eau froide

Sel de mer, au goût

450 g (1 lb) de haricots verts, parés

1 oignon, coupé en petits dés

60 ml (1/4 tasse) d’huile de tournesol du Québec ou d’huile d’olive vierge extra

2 gousses d’ail, émincées

340 g (2 tasses) de tomates concassées

2,5 ml (1/2 c. à thé) de flocons de piment turc ou d’autres flocons de piment rouge

Préparation

Porter une grande casserole d’eau à ébullition et saler. Préparer un grand bol d’eau glacée. Plonger les haricots verts dans l’eau bouillante et cuire environ 5 minutes. À l’aide d’une écumoire, déposer aussitôt les haricots dans l’eau glacée et les laisser refroidir quelques minutes. Égoutter et réserver. Dans une sauteuse munie d’un couvercle, faire suer l’oignon dans l’huile à feu moyen. Ajouter l’ail et cuire encore 2 minutes. Ajouter les tomates concassées et les flocons de piment, et mélanger. Couvrir et cuire à feu doux environ 30 minutes. Au moment de servir, répartir les haricots verts dans des assiettes. Garnir de tomates concassées.

Notes :

Les haricots verts et les tomates concassées peuvent être préparés à l’avance et réfrigérés ensemble ou séparément jusqu’au moment de servir. Il est préférable toutefois de les retirer du réfrigérateur 30 minutes avant de servir.

Racines par Fisun Ercan

(KO Éditions, 39,95$)