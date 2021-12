Préparation

Préchauffer le four à 450F.

Sécher la peau de la dinde avec une serviette en papier.

Dans un bol, combiner le cacao, la cannelle, le piment chipotle, le paprika, et le piment Ancho. Diviser ce mélange en trois parties égales.

Dans un autre bol, faire fondre ensemble au micro-onde le chocolat blanc et le beurre, par coup de 30 secondes, en mélangeant bien chaque fois jusqu’à ce que le mélange soit homogène et fondu. Y ajouter un tiers des épices sèches préalablement combinées, et mélanger.

Saler et poivrer généreusement la cavité de la dinde, puis y ajouter le deuxième tiers du mélange sec d’épices. Glisser dans la cavité l’oignon, l’ail, et le citron.

Poser la dinde dans le plat de cuisson.

Glisser une cuillère sous la peau de la dinde sur toute la poitrine pour décoller la peau de la viande. Introduire sous la peau le mélange de chocolat blanc, beurre et épices, et masser la dinde pour bien repartir le mélange partout sur la poitrine.

Saler et poivrer généreusement l’extérieur de la dinde, puis soupoudrer sur toute la dinde le reste du mélange d’épices sèches. Masser la dinde pour bien repartir le mélange sec d’épices sur toute la dinde.

Enfourner la dinde et cuire à 450F pour 30 minutes. Baisser ensuite la température à 350F et cuire encore approximativement 15 minutes par livres (30 minutes par kilo). La dinde est cuite quand elle atteint une température interne de 165F/75C, l’idéal est de vérifier avec un thermomètre.

Couvrir la dinde avec du papier aluminium et la laisser reposer une vingtaine de minutes avant de découper et servir.

Cette recette a été fournie par Juliette & Chocolat.

