Ce mois-ci, Margaux Verdier nous propose des recettes réconfortantes, aux couleurs de l’automne. Au menu : des muffins aux pommes et à la cannelle extra moelleux, un potage de courge butternut rôtie et pommes, des barres aux pommes et à la cannelle, un dirty cabbage et finalement un gâteau à la citrouille et au gingembre. Bon appétit !