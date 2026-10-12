Ce mois-ci, Margaux Verdier nous propose des recettes réconfortantes, aux couleurs de l’automne. Au menu : des muffins aux pommes et à la cannelle extra moelleux, un potage de courge butternut rôtie et pommes, des barres aux pommes et à la cannelle, un dirty cabbage et finalement un gâteau à la citrouille et au gingembre. Bon appétit !

Muffins aux pommes et à la cannelle extra moelleux

Potage de courge butternut rôtie et pommes

Barres aux pommes et à la cannelle

Dirty cabbage

Gâteau à la citrouille et au gingembre

Découvrez les succulentes recettes de Margaux Verdierici!

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