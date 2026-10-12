Style de vie
Quelles recettes préparer en octobre ? Les 5 suggestions de Margaux Verdier
Chaque mois, la créatrice de contenu québécoise Margaux Verdier nous partage ses recettes coups de cœur pour inspirer notre quotidien.
Margaux Verdier
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