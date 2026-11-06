Ce mois-ci, Margaux Verdier nous propose des recettes chaudes et réconfortantes, pour terminer l’automne en beauté. Au menu : pain doré à la citrouille, soupe de lentilles, gnocchis rôtis à la courge et aux saucisses italiennes, porc braisé aux pommes, à l’érable et à la moutarde et orzo crémeux aux tomates séchées. Bon appétit !
Pain doré à la citrouille
Soupe de lentilles
Gnocchis rôtis à la courge et aux saucisses italiennes
Porc braisé aux pommes, à l’érable et à la moutarde
Orzo crémeux aux tomates séchées
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