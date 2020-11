C’est exactement ce pourquoi The Glenlivet est l’un des spiritueux en vedette dans le répertoire de Rose. Le single malt est apprécié de la mixologue en raison de sa polyvalence indéniable (Bonjour, les cocktails pétillants, sucrés au sirop de miel!) et du changement dans le discours qui entoure le nectar, qu’elle n’a pas manqué de remarquer. Alors que de plus en plus de femmes au premier plan dans l’industrie voient leur travail reconnu, le single malt s’est démocratisé et est devenu un spiritueux pour tout le monde, vraiment loin du «drink pour hommes» d’antan. Et on se réjouit de cette évolution!

Veuillez consommer nos produits avec modération.