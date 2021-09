Préparation: 20

Cuisson: 20

Portions: 4 portions

Ingrédients

Poulet

2 grosses poitrines de poulet coupées en 2 dans le sens de l’épaisseur pour obtenir 4 escalopes – ou 4 petites poitrines de poulet

2 œufs, battus

½ tasse de farine blanche tout usage

3 tasses de pretzels entiers salés

1 c. à thé de poudre d’oignon

1 c. à thé de poudre d’ail

½ c. à thé de poudre de cumin

Sauce pour accompagner le poulet

3 c. à soupe de yogourt grec nature (2%)

3 c. à soupe de moutarde de dijon

3 c. à soupe de miel

1-2 gousses d’ail émincées

Salade

1 bulbe de fenouil, tranché finement

2 c. à soupe de feuilles de fenouil tranchées finement

2 petites pommes Mcintosh tranchées en demi-lune

4 c. à soupe de yogourt grec nature

Jus de 1 citron

3 c. à soupe de parmesan râpé (parmigiano reggiano)

Une poignée de graines de citrouille (optionnel)