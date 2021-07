Préparation

Préchauffer le barbecue à puissance moyenne-élevée, soit à environ 400 °F (205 °C). Couper chaque citron en cinq tranches, en jetant les extrémités. Arroser le poisson d’huile d’olive, puis saler et poivrer.

Déposer les tranches de citron sur la grille du barbecue par groupes de cinq pour former des lits. Placer un filet sur chaque lit de citron, en repliant l’extrémité fine du filet en dessous pour aider le poisson à cuire uniformément. Veiller à ce que le poisson ne touche pas la grille. Fermer le couvercle du barbecue et griller le poisson jusqu’à ce qu’il soit à peine cuit, soit de 6 à 8 minutes. À l’aide d’une large spatule, retirer délicatement le poisson et les tranches de citrons du barbecue. Servir avec l’une des escabèches, au choix.

Préparer l’escabèche maïs et pêche : Dans un bol, fouetter ensemble l’huile, le vinaigre, le zeste et le jus de citron, et le sel. Ajouter la pêche, le maïs, les oignons verts, le piment et le basilic. Mélanger délicatement et réserver jusqu’au moment de servir.

Mon astuce

En matière de présentation des sauces, n’en faites pas trop : simplicité est le mot d’ordre ! Avec une cuillère, répartissez l’escabèche de votre choix avec parcimonie sur la largeur des filets ; soyez attentif au jeu des couleurs, des textures et des motifs, et montez chaque assiette en laissant de l’espace tout autour. Vous pouvez servir la sauce qui reste dans un petit bol, ce qui permettra à vos invités d’en ajouter à volonté.