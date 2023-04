ROSALINDA

(133, Richmond St. W, Toronto, ONT.)

Avec sa cuisine d’inspiration mexicaine axée sur la fraîcheur, Rosalinda est l’une des destinations véganes les plus en vue de la capitale ontarienne. On y sert tacos, burgers, churros, tamales et vins nature dans un décor spacieux et invitant, dont l’architecture rappelle celle d’une serre remplie de plantes et inondée de soleil. À ne pas manquer: le bol de chimichurri, les tacos à la noix de coco Baja et la salade de poires compressées et de raisins grillés. rosalindarestaurant.com

THE ACORN

(3995, Main St., Vancouver, C.-B.)

The Acorn, véritable institution de la cuisine végétale sur la côte ouest, séduit par son menu gastronomique sans pareil, son ambiance et son décor luxueux. Ce restaurant, qui est recommandé par le Guide Michelin, et dont la cuisine est zéro déchet, propose des assiettes colorées d’une fraîcheur aussi nourrissante pour les yeux que pour l’estomac. De plus, la majorité des plats sont sans gluten et sa carte comprend une grande variété de cocktails non alcoolisés. theacornrestaurant.ca

UMAMI RAMEN & IZAKAYA

(6660, rue Clark, Montréal, QC)

C’est sans contredit l’un des restos véganes les plus connus de l’est du pays. Umami propose une cuisine d’inspiration japonaise, dont les ingrédients d’origine végétale sont cultivés dans une optique zéro déchet et préparés avec le plus grand soin. Le restaurant dispose d’une imposante sélection de sakés, à découvrir. Nouilles, marinades, bouillons, et plus encore, sont faits sur place. Quelques incontournables: les ramens Tantanmen et le Ume Sour. umamiramenizakaya.ca