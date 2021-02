Style de vie

On l’a connue en tant que Tahani dans l’excellente télésérie The Good Place – rôle qui lui a valu une nomination aux E! People’s Choice Awards 2020, la deuxième en deux ans –, mais Jameela Jamil est plus qu’une actrice et une animatrice qui nous fait rigoler. Activiste féministe prodiversité et fondatrice de l’organisme pour l’acceptation de soi I WEIGH, la Britannique ne cesse de nous impressionner par son engagement social. Parfaite? Non. En apprentissage? Toujours. Rencontre express avec ce personnage engagé et exubérant à C2 Montréal.