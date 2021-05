Qu’est-ce que le seitan ?

C’est le résultat de la combinaison entre de la farine de blé et de l’eau qui forme une pâte que l’on vient rincer pour enlever tout l’amidon et finir avec seulement le gluten. On obtient donc une pâte filandreuse que l’on peut assaisonner à notre goût et qui peut se cuisiner de mille façons.

Croquette de faux poulet, rôti de « dinde » ou encore faux bacon : le seitan est un apport en protéine idéal pour vos recettes classiques « véganisées ». En plus de ses bienfaits en protéines, il peut même ressembler visuellement à du poulet. De quoi surprendre même les plus carnivores!