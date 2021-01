SANDWICH GRILLÉ AU FROMAGE ET À L’AIL

On fait le tour du chapeau avec ce sandwich grillé badigeonné de beurre à l’ail et composé de trois fromages à faire tomber : du cheddar, du munster et de l’asiago.

Cliquez ici pour voir la recette.

RICOTTA ET TOMATES CONFITES

Le clou de cette recette? On la prépare avec de la ricotta maison signée Dyan Solomon, la chef du bistro Olive + Gourmando.

Cliquez ici pour voir la recette.

GÂTEAU AU « FROMAGE » AUX BANANES ET AU CARAMEL

Nul besoin qu’il y ait du vrai fromage pour que ce soit délicieux! Le mélange de noix de Cajou et de lait de coco de cette recette végétalienne trompera même le plus sceptique!

Cliquez ici pour voir la recette.

PIZZA AUX CHOUX DE BRUXELLES, AU CITRON ET AU CHILI

De la mozzarella fraîche et du fromage de chèvre ornent cette pizza verdoyante qu’on voudra aussi déguster au lendemain, une fois refroidie.

Cliquez ici pour la recette.

FOUGASSE AU CAMEMBERT ET AU MIEL

On dépose un camembert entier au centre de la fougasse presque cuite avant de l’enfourner à nouveau, puis on verse un filet de miel sur le dessus une fois chaude.

Cliquez ici pour la recette.

PÂTES AU FROMAGE ONCTUEUSES À LA PANGRITATA CROUSTILLANTE

Pangrita, quoi? La pangritata est un crumble de croûtons de pain à l’italienne qu’on voudra désormais saupoudrer sur tous nos plats.

Cliquez ici pour la recette.

TORTELLINIS MAISON AU PORC ET À LA MORTADELLE

On trouve plus d’une tasse de parmesan dans cette recette de pâtes réconfortante à souhait. Ça promet!

Cliquez ici pour la recette.

PIZZA ÉPAISSE À LA SAUCISSE ET AU PEPPERONI FAÇON CHICAGO

Aller-simple pour Chicago sans avoir à quitter la cuisine. Ce plat typiquement américain a de quoi faire saliver juste à le zieuter!

Cliquez ici pour la recette.

LASAGNE AU PORC CUITE LENTEMENT

C’est samedi? On tire parti de cette journée de congé pour préparer tout doucement cette lasagne gourmet bordée d’une extra dose de fromage.

Cliquez ici pour la recette.

SOUPE À L’OIGNON AU FROMAGE BLEU

Un classique de la cuisine française revisité avec du fromage bleu et du vin de xérès. Une surprise culinaire à faire et refaire!

Cliquez ici pour la recette.

NACHOS CUITS SUR LE BARBECUE FAÇON MEMPHIS

Ces nachos cuits sur la grille sont nappés de sauce barbecue maison et parsemés de porc effiloché. On se croirait quasiment dans une célébration du Super Bowl…

Cliquez ici pour la recette.

TREMPETTE CHAUDE AUX OIGNONS ET AU FROMAGE À RACLETTE

On n’a pas de four à raclette? Qu’à cela ne tienne! On prépare cette version simplifiée pour se délecter du fromage fondant déposé sur des craquelins, des crudités ou du pain grillé.

Cliquez ici pour la recette.

PAIN AU FROMAGE ET AU BACON

Ce pain prend quasiment une journée à lever, mais ô combien cela en vaut la peine! Il réunit deux ingrédients de choix, du bacon et du cheddar fort.

Cliquez ici pour la recette.

MACARONI AU FROMAGE, AU POULET AU BROCOLI

Une version pour adultes du traditionnel macaroni au fromage et plus subsistante grâce au poulet et à la touche de légume vert qu’elle contient.

Cliquez ici pour la recette.

SALADE DE CANTALOUP À LA FÉTA

On termine sur une note « fraîcheur» avec cette salade fruitée qui se prépare en quelques minutes seulement!

Cliquez ici pour la recette.

Lire Aussi:

Dose de réconfort : 15 recettes qui font du bien

Soirée vins et fromages: 15 recettes à essayer

Recette de burger de poulet avec mayonnaise aux olives et fromage Queijo de Sao Jorge