Le Renoir

En famille ou en couple, la boîte du chef Olivier Perret du restaurant Le Renoir saura ravir vos papilles. Au menu, tartine de crostini de chèvre, saumon fumé, poêlé de légumes & champignons de saison avec une souris d’agneau en plat principal: que demander de plus? Viennoiseries, pâtisserie et autres mignardises gourmandes complète le tout à merveille. (Psitt! On a eu la chance de déguster le menu en question et on vous le recommande chaudement!)

Disponible: commander 24h à l’avance

Prix: 130$ (2 personnes) et 260$ (4 personnes)

Info: restaurant-renoir.com