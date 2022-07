Et c’est ça, la beauté de l’endroit – au design franchement fantastique. On y découvre non seulement l’histoire de Johnnie Walker – une entreprise fondée il y a plus de 200 ans et maintenant connue aux quatre coins du globe (le whisky Johnnie Walker est vendu dans 180 pays!) –, mais également la méthode de fabrication des différents types de whisky, selon les régions de production, ainsi que leurs notes et leurs particularités. En remplissant un petit questionnaire au début de notre visite, on apprend quel est notre profil de saveurs – je suis sans surprise une tropicale, qui aime les notes de banane, de fruits exotiques et séchés. Quelques dégustations, tout au long du parcours d’apprentissage (tout à fait mon genre de cursus scolaire), nous aident à y voir plus clair et à mieux connaître ce qui nous plaît – ou pas – dans l’univers fascinant et en constante évolution du whisky. Les découvertes y sont franchement surprenantes!

«Le whisky – ses saveurs, son histoire, son évolution –, c’est pour tout le monde», dit Barbara Smith, directrice de la marque en Écosse. Basta, les stéréotypes des messieurs moustachus et pleins de jugement (coupable!) ou les croyances entourant les bonnes façons de déguster l’or liquide. En bref, la bonne façon de boire du whisky, c’est celle qu’on préfère, qu’on se réchauffe le palais en le buvant neat, sur glace ou en cocktail. «L’idée est d’accueillir nos invités de belle façon, où qu’ils en soient dans leur parcours à propos du whisky, des curieux aux passionnés», dit Greg Klingaman.

Le monde du whisky est encore très masculin, et Johnnie Walker souhaite y mettre un peu d’ordre et d’équité. Pour la première fois, c’est une femme – Dre Emma Walker – qui est maître brasseuse de l’entreprise. «Cette diversité se reflète dans la gestion de nos distilleries écossaises, où des opératrices, des forgeronnes, des tonnelières travaillent. Je n’ai donc pas vraiment l’impression d’être une pionnière. Je fais partie d’une équipe aussi diversifiée que l’est notre whisky», confie-t-elle à Forbes en 2021. De nombreuses guides et mixologues s’affairent aussi, à Princes Street, à démocratiser cette boisson pour le moins historique, histoire que toutes les papilles s’en délectent – qu’elles soient familiarisées ou non avec les goûts riches, denses et multiples de la liqueur écossaise. Ça donne le goût de trinquer!

