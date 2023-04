Ce qui s’accorde toujours magnifiquement avec l’ambiance d’une fête? Le vin pétillant élaboré par la maison Segura Viudas, une cave artisanale située juste à côté de Barcelone. Elle produit depuis des siècles, et selon une «méthode traditionnelle», certains des vins mousseux les plus complexes qui soient, tout en mettant l’accent sur des pratiques de vinification durable. Il en résulte une sélection élégante de cavas qui satisferont les palais les plus raffinés – y compris cette amie sommelière du dimanche!

Si vous recherchez une bulle classique de qualité supérieure ayant une touche de complexité, optez pour le cava Brut Reserva, de Segura Viudas. D’une couleur jaune paille avec un nez aux notes de miel, ce cava extrasec présente en bouche des notes satisfaisantes d’agrumes, de noix et de biscuits, des bulles très fines et une longue finale crémeuse. Vous serez tentée de le déguster avant même l’arrivée de vos invitées. Vous avez besoin d’un menu pour accompagner ce vin frais? Pensez à des amuse-gueules à base de légumes, comme des crudités, ou à des plats de fruits de mer. Pourquoi pas des sushis faits maison?