Le « nouveau » Kabinet n’a rien à voir avec l’endroit du même nom qui a ouvert ses portes il y a maintenant 8 ans sur Laurier Est! On adore le Kabinet 2.0 où le chef-propriétaire Jean-Michel Leblond a choisi d’ouvrir son tout premier établissement. Au menu: des plats bistros d’inspiration française avec une touche locale, dans une ambiance rétro de bar à vin parisien. La décoration est plus que réussie! On aime l’ambiance feutrée et intime, les lampes antiques, les velours capitonnés et les miroirs biseautés qui rendent l’atmosphère enveloppante et sophistiquée. L’équipe, hyper motivée et tissée serrée, l’ambiance intime, le décor et bien sûr, le menu -fait avec entrain et précision par celui qu’on a connu dans l’émission Chefs de bois – finissent de nous combler. Un concept simple, bien exécuté et sans prétention. Bref, tout ce que l’on aime d’un nouveau restaurant.

Adresse: 98 Laurier Ouest