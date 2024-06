Maison de Soma, une nouvelle destination gourmande des Laurentides, sort des sentiers battus en proposant une cuisine gastronomique dans une ferme comprenant des serres, des jardins et une boutique épicurienne. Son menu, qui varie au rythme des saisons, mise sur la biodiversité environnante et la cueillette sauvage, et le tout est servi autour de grandes tables, avec vue sur le paysage laurentien. Plusieurs formules sont offertes, dont des brunchs savoureux, un bar à vin et un souper immersif célébrant la culture culinaire. Dépaysant.