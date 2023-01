La jolie pizzeria du quartier Plateau-Mont-Royal, Stella, fait le bonheur des résidents du quartier Petit-Laurier pour ses pizzas cuites au four à bois, son service amical et personnalisé et son ambiance familiale. Récemment, une deuxième adresse a ouvert à Rosemont, juste à côté de l’originale. On aime la simplicité et la qualité de ses plats (la salade de kale, les boulettes de viande, la pizza Laurier…) les prix plus que raisonnables et le décor chaleureux qui nous donne envie d’y retourner à tous coups.

