On ne peut pas le nier, l’été au Canada est simplement merveilleux. On profite des journées ensoleillées pour explorer des endroits pittoresques et déguster des plats de saison absolument savoureux; en plus, en compagnie de quelques amis, on passera des moments inoubliables dans des décors à faire rêver. À l’approche de la Journée nationale du repas en plein air, SkipTheDishes, l’application de livraison de repas qui relie les Canadiens à plus de 40 000 restaurants dans tout le pays, a conçu le guide ultime des repas en plein air. Il s’agit d’une liste des lieux les plus spectaculaires de votre province, accompagnée des suggestions-bouffe de délicieux restaurants partenaires de SkipTheDishes. Elle a été établie à partir des recommandations faites par des Canadiens branchés, comme l’experte en voyages Jennifer Weatherhead et le groupe The Jerry Cans, originaire du Nunavut, ou encore la designer torontoise Candice Kaye.