L’accord est servi

Pour un accord festif, bonne nouvelle, les huîtres sont plutôt conciliantes. «C’est plus difficile de rater que de réussir un accord avec les huîtres», nous apprend Hugo Duchesne, directeur de la sommellerie chez Hoogan et Beaufort et Meilleur sommelier du Québec en 2020. L’huître est délicate, mais «elle demeure envahissante aromatiquement», donc mieux vaut des vins simples et vifs ayant une bonne acidité, et non des crus floraux ou fruités, qui créent une confusion aromatique. Nul besoin de casser sa tirelire pour se procurer un grand millésime, puisqu’un cru qui vieillit perd de cette acidité précieuse à l’accord.

Même son de cloche chez la sommelière Élyse Lambert, Master Sommelier et consultante auprès du Ritz-Carlton de Toronto, qui affectionne particulièrement les huîtres. «L’accord qui va fonctionner le mieux est un accord miroir, donc frais, élégant, salin comme un muscadet ou un chablis premier cru. J’aime beaucoup la précision de la maison William Fèvre en ce moment. Sinon, Domaine Laroche fait aussi de très belles choses.» Vous êtes fan de bulles? Allez-y avec des champagnes bruts et extrabruts. «Je pense à ceux de Pascal Doquet et de Pierre Gerbais», conseille la sommelière.

Il faut savoir que la garniture aura une influence importante; les vins ne s’harmonisant pas avec une mignonnette trop vinaigrée. Élyse Lambert aime bien les vins québécois comme l’Orpailleur, exceptionnel cette année, et le William, du Vignoble Rivière du Chêne. «J’ai récemment goûté un accord grandiose avec une huître gratinée et un champagne Bollinger!» Il faudra par contre consentir plus d’une centaine de dollars la bouteille, une vraie gâterie du temps des fêtes.

Enfin, si on a envie de sortir des sentiers battus, «un saké de type Junmai ou Daiginjo n’est pas bête comme choix», reconnaît Hugo Duchesne. Même si la tendance actuelle est de servir nos huîtres avec un spiritueux comme un whisky Single Malt, il considère que «l’idée est cool et meilleure que le résultat». Selon lui, le seul accord convaincant viendrait d’un gin québécois, servi bien glacé pour calmer l’alcool, comme celui de La Société secrète et le Radoune. Un accord 100 % local, on aime.