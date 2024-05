Une viticultrice visionnaire

Véronique Lemieux n’a pas froid aux yeux, mais elle l’avoue tout de go: «Les derniers temps ont été incroyablement difficiles sur tellement de plans; c’est la première année que je ne finis pas sur le bord du burn-out.» Cette vinificatrice et coordonnatrice de projet de recherche au Vignoble La Bauge, en Estrie, doit jongler entre le travail physique dans les champs, les recherches scientifiques sur le terrain, l’élaboration de ses premiers vins (Les Cuvées de Véronique) et la vie de famille avec un jeune enfant. «Je fais 110 livres mouillée, et mon travail ressemble à un Ironman qui dure 7 mois. La seule raison pour laquelle j’arrive à tout faire, c’est que j’ai une volonté de fer viscérale…»

Travailler la vigne est une vocation qui est arrivée sur le tard pour Véronique, après ses études en commerce, puis un certificat en viticulture de l’Université Cornell, aux États-Unis. En 2017, elle fonde Vignes en ville, un concept de vignobles urbains et d’économie circulaire: «En broyant des bouteilles de vin, on obtient du sable, dont on se sert comme terreau où faire pousser les raisins pour créer du vin qui ira dans des bouteilles.» L’initiative plaît tellement que l’arrondissement de Rosemont, à Montréal, la contacte pour planter 1000 pieds de vigne dans les ruelles! Il aura fallu que Simon Naud, propriétaire du vignoble La Bauge, l’invite à travailler avec lui pour qu’elle cède l’administration quotidienne du projet emblématique Vignes en ville et parte planter ses premiers ceps sur une parcelle de ce grand vignoble estrien.

Aujourd’hui, la chercheuse en elle gagne du terrain, notamment grâce à un partenariat avec Génôme Québec et Génôme Canada, deux OSBL qui visent à créer un écosystème canadien durable autour de la bioéconomie. Le désir de préserver le vignoble québécois colore tous ses efforts: «En ce moment, on mène des recherches pour pousser la nordicité le plus loin possible. Par exemple, on va laisser des vignes sans protection à -40 degrés Celcius l’hiver ou pendant un gel printanier, puis on va s’installer et regarder ce qui survit et ce qui meurt. C’est difficile mentalement, mais nécessaire pour trouver des solutions.»

On sent la conquérante en elle quand elle confirme que, oui, «il se passe quelque chose au Québec. Nous avons la chance, ou la malchance, d’être parmi les vignobles les plus nordiques, qui subissent les pires conditions au monde. Donc, notre vécu contribue énormément à la recherche. Dans les vieux pays comme la France, les vignerons n’ont pas le droit de planter de nouveaux cépages, ni même de couvrir leurs vignes contre le gel, parce que c’est interdit dans le fameux cahier des charges, établi par région. Quand le climat devient hostile, comme maintenant, ils ne peuvent pas agir avec la même souplesse que les vignerons du Québec. Notre travail servira donc à tous.»