Au menu: saisonnalité et simplicité

On doit aux cheffes Gabrielle Pellerin et Esther Samson une immense variété de recettes savoureuses et saisonnières, où le talent des agriculteurs d’ici rayonne. Bol burger déconstruit, fusillis au poulet et au pesto d’épinards, quesadillas végétariennes, et plus encore: plus de 15 recettes à découvrir chaque semaine, simples, absolument délicieuses… et prêtes en 30 minutes top chrono! En bonus? Elles ont toutes été approuvées par une nutritionniste.