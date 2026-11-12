Les grandes tendances culinaires

Les brioches à la cannelle: Avec une augmentation de 84 % de mentions dans leurs avis, les Montréalais ont craqué pour les brioches à la cannelle cette année! Les adresses les plus prisées? GuayabitoDaddy Roll et Bernice.

Le shawarma: Cette spécialité de la cuisine du Moyen-Orient a fait un bon de 59% dans le cœur (et l’estomac) des montréalais. Leurs adresses préférées pour savourer ce délicieux sandwich? DunyaUn Quart et le Restaurant Zaytouni.

Le matcha: La popularité du matcha ne faiblit pas! Et visiblement, c’est à Matcha Zanmai, @Matcha et Horizon Matcha Café qu’il faut le commander.

Les adresses phares à Montréal

Basées sur le plus grand nombre d’itinéraires demandés sur Google Maps, voici les adresses gourmandes incontournables en ville:

Restaurants

Schwartz’s Deli, La Banquise, Ma Poule Mouillée, Yokato Yokabai Ramen et Bar George

Cafés

Crew Collective & Café, September Cafe, Café Olimpico, Café Alphabet et Maison Café

Pause sucrée

Iconoglace, Bernie Beigne, Mon Secret Gourmand, Pâtisserie Au Kouing Amann et Pâtisserie Mahrouse

Top 5 des restaurants