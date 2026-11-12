Les grandes tendances culinaires
Les brioches à la cannelle: Avec une augmentation de 84 % de mentions dans leurs avis, les Montréalais ont craqué pour les brioches à la cannelle cette année! Les adresses les plus prisées? Guayabito, Daddy Roll et Bernice.
Le shawarma: Cette spécialité de la cuisine du Moyen-Orient a fait un bon de 59% dans le cœur (et l’estomac) des montréalais. Leurs adresses préférées pour savourer ce délicieux sandwich? Dunya, Un Quart et le Restaurant Zaytouni.
Le matcha: La popularité du matcha ne faiblit pas! Et visiblement, c’est à Matcha Zanmai, @Matcha et Horizon Matcha Café qu’il faut le commander.
Les adresses phares à Montréal
Basées sur le plus grand nombre d’itinéraires demandés sur Google Maps, voici les adresses gourmandes incontournables en ville:
Restaurants
Schwartz’s Deli, La Banquise, Ma Poule Mouillée, Yokato Yokabai Ramen et Bar George
Cafés
Crew Collective & Café, September Cafe, Café Olimpico, Café Alphabet et Maison Café
Pause sucrée
Iconoglace, Bernie Beigne, Mon Secret Gourmand, Pâtisserie Au Kouing Amann et Pâtisserie Mahrouse
Top 5 des restaurants
- Pour une soirée en amoureux Barroco, Marci Café – Restaurant, Bis Ristorante, Motto Handroll Bar et Casa Galicia
- Pour les grandes occasions Nama Omakase + Sushi, Restaurant Bonaparte, Gibbys, Jellyfish Montreal et Maison Boulud
- Pour se régaler à petits prix Dinette Dorée, Restaurant L’Oeuforie Matinale, O Thanassis Grillades Grecques, Phở Anni et Le Vieux Saint-Laurent