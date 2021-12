N’ajustez pas votre écran, c’est normal que les panettones aient la tête à l’envers, puisqu’ils sont suspendus ainsi pendant 12 heures suivant leur cuisson pour éviter qu’ils s’affaissent. Selon la joyeuse bande du Toledo, populaire boulangerie avec pignon sur rue dans le Plateau Mont-Royal et à Verdun, leur levain à panettone aurait plus de 100 ans. Les panettones en soi ont la vie pas mal plus courte et se vendent comme des petits pains chauds. Pour Noël 2021, on nous propose une version au chocolat noir et caramel au beurre salé qui ferait frémir une mama italienne. Faites vite.