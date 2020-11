Qu’en est-il de ceux qui disent que c’est long et compliqué?

La cuisine végétalienne peut sembler intimidante, mais c’est en fait très simple. Même si notre budget est serré et qu’on a peu de temps pour cuisiner, on peu bien manger. Par exemple, on peut faire preuve de créativité avec des haricots et des légumineuses en conserve (pas de temps de trempage et d’ébullition prolongés). J’adore aussi les légumes surgelés: ils sont bon marché et ne requièrent pas de temps de coupe. Aussi, je crois que si on cuisine selon l’offre saisonnière, on réduit le cout du panier d’épicerie.