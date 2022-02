PAD THAÏ AU TOFU ET À LA COURGE SPAGHETTI



La courge spaghetti ne se marie pas qu’avec de la sauce bolognaise! On l’apprête de façon thaïe en remplaçant les nouilles de riz par sa chair jaune et filamenteuse. On surmonte de poivrons rouges, de fèves germées, de cubes de tofu, d’oignons verts et d’une sauce crémeuse aux amandes.

Cliquez ici pour voir la recette.