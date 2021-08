À ses débuts, Judith Fetzer croyait qu’il existait plusieurs inconvénients à être une femme en affaires, «on me prenait moins au sérieux et on aurait dit que mon cerveau n’était pas wired [fait] comme celui de mes collègues masculins qui étaient en entrepreneuriat». Or, avec le temps, elle s’est aperçue que ses différences avec ses collègues étaient plutôt ses plus grandes forces, soit l’écoute, l’empathie et la créativité. «Je ne veux pas dire que la créativité est une valeur typiquement féminine et qu’est-ce qu’une valeur typiquement féminine? Mais on dirait que ces années à vouloir refaire le monde avec toutes mes amies, ça m’est vraiment utile dans Cook it, puisque je suis capable d’écouter des histoires et de comprendre d’où viennent les gens.» Une approche mise de l’avant par la compagnie autant auprès des employés que des clients et des investisseurs.

Maman d’un petit garçon et belle-maman de deux jeunes filles, Judith Fetzer n’était pas certaine de réussir à concilier travail-famille. «J’ai eu vraiment peur au début. Je suis tombée enceinte et Cook it avait seulement 6 mois et je n’étais pas sûre si j’étais vraiment faite pour la maternité. Et quand j’ai commencé à parler avec les gens qui étaient principalement des hommes autour de moi, on me demandait tu vas faire quoi? Tu vas fermer Cook it? Et ça me provoquait encore plus d’anxiété. […] Mais, je me suis finalement rendue compte qu’être entrepreneure, ça a beaucoup plus de flexibilité qu’être salariée.»