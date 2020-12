SUCETTES GLACÉES ALCOOLISÉES

Parmi les meilleures tendances de l’année figurent les sucettes glacées à base de jus de fruits et de spiritueux comme du gin, de la vodka, d’aperitivo, de rhum, etc. On reprendrait bien un peu de soleil et ces « popsicles» aux raisins et à la margarita de Food & Wine. Pour adultes avertis seulement!