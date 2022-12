Quelles idées DIY peuvent être réalisées facilement pour embellir, par exemple, une réunion du temps des fêtes?

Bien sûr, tous les moments méritent d’être chics, et c’est particulièrement vrai durant les fêtes. Voici quelques astuces amusantes pour préparer en mode festif chic DIY notre prochaine soirée à la maison:

On commence par la décoration. On installe un chariot-bar, dans lequel on rangera tous les essentiels pour servir un cocktail «étonnamment sophistiqué»: de beaux verres, des pailles en papier, des serviettes de table, un seau à glace élégant, des sous-verres et un plateau, sur lequel on déposera des agrumes, des toniques et des fleurs comestibles.

Ensuite, on apporte de la couleur aux plats qui sont au menu. C’est un must pour toute célébration à la Maca: j’adore ajouter des éclats de couleur à mes hors-d’œuvre (surtout s’ils sont mini), utiliser des herbes et des fleurs comestibles, et servir des légumes aux teintes vives et des trempettes aux nuances intenses (les betteraves sont parfaites pour ça!). La couleur donnera le ton à n’importe quelle table. On rehausse aussi la table, déjà magnifique, en y déposant des cadeaux à l’intention de nos invités. La touche finale: un marque-place qui les guidera vers cette agréable surprise.

Enfin, on s’assure d’infuser du plaisir à notre réception des fêtes en préparant une liste de lecture sur mesure, en fabriquant des accessoires ludiques pour la table ou en composant un menu partageable, qu’on enverra à nos amis avant la célébration pour piquer leur curiosité.