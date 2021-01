L’art du grazing board – communément appelé plateau de charcuterie – se base sur des combinaisons de goûts simples mais qui requiert une certaine connaissance. Tout se joue dans l’association des saveurs. Balancer entre amertume et acidité, salé et sucré, pour trouver la combinaison parfaite qui fera frémir vos papilles gustatives.

Accompagné d’un verre de vin ou d’un mocktail, le plateau de charcuterie sera votre allié pour les soirées entre amoureux et amoureuses de la St-Valentin, vos apéritifs dinatoires du printemps et vos piques-niques estivaux. Le grazing board est versatile alors pas de crainte pour les végétariens, vegans et mordus de sucré : on vous donne des idées!

Le plateau carnivore

Pour les adeptes du traditionnel plateau de charcuterie, celui-ci vous fera saliver. Son secret? Rajouter des fruits secs comme l’abricot ou des canneberges pour apporter une note sucrée!

Le plateau vegan

Les vegans ne seront pas en reste puisque les alternatives végétaliennes sont infinies. Pensez à ajouter votre fromage vegan préféré et pourquoi pas des croquettes de tofu ? De quoi surprendre et rendre votre plateau un peu plus funky!

Le plateau mezze

Gros coup de cœur pour ce plateau coloré aux inspirations de mezze méditerranéen qui fait saliver. Préparez votre meilleur houmous et sauce à l’ail, c’est le moment d’impressionner. Petite originalité avec les falafels, légumes grillés et les dattes.

Le plateau de sushis

Si vous n’êtes pas mordu de fromage, pas de craintes! Et oui, vous pouvez aussi créer votre grazing board de sushis. Coloré et rafraîchissant, il sera parfait pour les soirées d’été ou même les dîners de St-Valentin.

Le plateau sucré

Si vous êtes plus sucré que salé alors essayez de créer votre plateau garni de vos confiseries préférées. Cookies, chocolats variés, guimauves et fruits rouges : le secret c’est de marier sucré et acidité. Vos papilles nous remercierons!

Le plateau petit-déjeuner

La St-Valentin approche à grands pas alors pourquoi ne pas surprendre votre partenaire avec ce plateau spécial petit-déjeuner ? Minis-gaufres et pancakes accompagné d’un mimosa, de quoi contenter les amoureux du matin.

Le plateau brunch

Si vous pensiez que le grazing board ne pouvez pas se décliner à l’infini alors attendez d’essayer le plateau brunch. Rien de plus facile que de préparez vos bagels à l’avance et de proposer une panoplie d’accompagnements.

Le plateau tacos

Un peu plus insolite encore. Le plateau spécial tacos night ! On a déjà l’eau à la bouche rien que de le regarder. Un moyen de voyager dans le sud dans votre assiette.

Le plateau pour enfants

Si vous êtes à la recherche d’une idée amusante à faire avec vos enfants pendant la relâche, essayez de leur faire créer leur collation. Un moyen efficace de faire découvrir des fruits et légumes qu’ils ne connaissent pas tout en ayant du plaisir.

Le plateau tout chocolat

Enfin si vous n’êtes pas un aficionado du plateau traditionnel et juste un chocolate lover, rien de plus facile que d’agencer joliment vos snacks chocolatés préférés pour une soirée décadente!

