Pour ce nouveau projet, elle travaille avec Max, son mari et complice de toujours, à la personnalité diamétralement opposée à la sienne: «Moi, je suis la calme, la douce, je n’aime pas l’affrontement. Max est plus strict, et ça aide, sinon avec autant de projets, notre vie serait un zoo!» On sait bien que travailler ensemble tout le temps et à autant de projets simultanément comporte son lot de défis en matière d’équilibre travail-famille. «C’est sûr qu’il faut se dire “Bon, aujourd’hui, on a assez travaillé, on ferme boutique.” Au début, j’avais tendance à ne pas me mettre de limites, jusqu’au jour où mon fils m’a fait remarquer que j’étais toujours sur mon cellulaire. Donc, je le ferme, même si, j’avoue, je recommence souvent à travailler quand mon fils est couché…»

Si elle sait si bien concilier ses rôles d’entrepreneure et de maman, elle le doit à ses parents, des modèles qui continuent de l’inspirer au quotidien. «J’ai beaucoup de projets en même temps, et les gens me demandent toujours comment j’arrive à tout accomplir. Je le dois à mes parents. Ma mère s’occupait d’élever mes sœurs et moi, elle m’a montré l’importance de prendre le temps d’être présent dans tout ce qu’on fait. Mon père était un homme d’affaires; il m’a transmis son éthique de travail. Et il voyageait beaucoup, il mangeait dans les grands restaurants, il adore le vin. Je tiens ça de lui!