Il suffit de fignoler quelques détails pour ajouter ce petit je ne sais quoi qui fait toute la différence. On suit le guide!

1. Miser sur l’ambiance

On commence par établir une atmosphère charmante en planifiant soigneusement le décor. On opte pour une belle nappe de pique-nique brodée, qu’on habille ensuite de serviettes de table assorties, de belles bougies colorées et d’élégants lampions. Surtout, on n’oublie pas de troquer les assiettes en carton contre un service de vaisselle en porcelaine. Tellement plus sophistiqué!

2. Célébrer les produits d’ici

Le Québec regorge de petits marchés et de kiosques de la ferme pendant l’été. On se laisse inspirer par les fruits et les légumes de saison – baies, radis, tomates, haricots, concombres, carottes, etc. – pour élaborer un menu frais à souhait. On s’assure ainsi de composer des plats colorés et savoureux, tout en consommant localement!

3. Siroter l’été

Le geste par excellence pour ajouter une touche unique à notre soirée? Servir un cocktail signature! Celui que nous avons préféré à cet événement a été sans aucun doute le Sevilla Sour Rhubarbe & Fraise, une création de Rose Simard, mixologue et fondatrice de 1 ou 2 cocktails. Il est à base de gin Flor de Sevilla, de Tanqueray, un gin aromatisé aux oranges de Séville.

Sevilla Sour Rhubarbe & Fraise

– 2 oz de gin Tanqueray Flor de Sevilla

– 0,75 oz de jus de lime frais

– 0,50 oz de sirop simple

– 1 oz de compote maison de rhubarbe et fraise (porter à ébullition 2 tasses d’eau, ajouter 2 tasses de sucre et laisser réduire à feu doux. Ajouter 8 tiges de rhubarbe coupées en morceaux, puis 1 ½ tasse de fraises du Québec, équeutées et coupées en deux)

– 1 blanc d’œuf (ou de l’aquafaba pour une version végane)

– 1 ruban de rhubarbe (pour la garniture)

Mettre tous les ingrédients dans un shaker et agiter vigoureusement pendant au moins 45 secondes pour faire mousser le blanc d’œuf. Filtrer le tout, verser dans une coupe Marie-Antoinette et garnir d’un ruban de rhubarbe.