Ce qui l’inspire au quotidien? Ses parents, qui lui ont transmis un esprit entrepreneurial en démontrant que tout est possible, si on y met passion et efforts. « Ma mère a eu sept enfants. Son apport a été crucial dans le lancement de l’entreprise et elle y travaille toujours aujourd’hui. Mon père nous a toujours impliqués, mes frères, mes sœurs et moi dans les différentes étapes de l’expansion de l’entreprise. Ils ont fait une grande place à la relève et cela m’inspire pour faire de même au sein de mon équipe. »