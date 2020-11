Vous pouvez remplacer le saumon par un autre poisson que vous aimez ; vérifiez simplement auprès de votre poissonnier le temps de cuisson, qui varie selon l’espèce. Vous pouvez l’accompagner de Riz de brocoli (p. 272), tel qu’illustré ici, d’un restant de quinoa ou des Champignons et bok choys au gingembre et à l’ail (p. 199). La sauce teriyaki est aussi excellente sur du poulet, des aubergines frites, ou encore de la courge ou du chou-fleur grillés. Je recommande d’en faire un peu plus pour agrémenter vos sautés et vos plats de nouilles pendant la semaine.

Donne 4 portions

Ingrédients

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de coco ou de beurre clarifié (ghee)

4 filets de saumon sauvage, avec la peau (environ 675 g / 1 1/2 lb en tout)

Sel de mer et poivre noir

Sauce Teriyaki

2 gousses d’ail, hachées finement

2,5 cm (1 po) de gingembre frais, haché finement

5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment fort, ou au goût

60 ml (4 c. à soupe) de tamari

Le jus de 1/2 citron ou lime

22 ml (1 1/2 c. à soupe) de sirop d’érable

Pour servir

Riz de brocoli (p. 272) ou autre choix d’accompagnement

2 oignons verts, coupés en tranches

Le zeste râpé de 1 citron ou de 1 lime

Flocons de piment fort (facultatif)

Préparation

1. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Ou encore, dans un robot culinaire ou à l’aide d’un mélangeur à main, réduire tous les ingrédients en une sauce lisse (dans ce cas, il n’est pas nécessaire de hacher l’ail et le gingembre). Préparer le riz de brocoli, si désiré, ou l’accompagnement de son choix.

2. Dans un grand poêlon profond, faire fondre l’huile à feu vif. Saler et poivrer le saumon, puis le déposer dans le poêlon, le côté peau vers le bas. Cuire environ 1 minute, jusqu’à ce que la peau soit croustillante.

3. Retourner les filets de saumon et verser la sauce, en évitant d’en mettre sur la peau pour qu’elle reste croustillante. Laisser mijoter à feu moyen de 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que la sauce soit chaude et que le saumon soit cuit, sans plus.

4. Répartir le riz de brocoli dans des assiettes et déposer le saumon par-dessus. Servir le poisson parsemé des oignons verts, du zeste de citron et, si désiré, des flocons de piment.

Truc antigaspillage

N’hésitez pas à remplacer le brocoli par du chou-fleur.

Eat Happy – Cuisine vitalité en moins de 30 minutes (KO Éditions, 29,95 $) offert dans toutes les librairies du Québec et en version numérique sur Ko-edition.ca.

